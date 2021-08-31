CNN сообщил о «тайной сделке» США с талибами по эвакуации американцев

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31 августа 2021, 22:24

Кабул, фото: Saifurahman Safi/XinHua/ globallookpress.com

СМИ сообщили, что члены запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» якобы сопровождали американских граждан к «секретным» воротам кабульского аэропорта для последующей эвакуации из Афганистана.

«Американские военные в большинстве случаев могли отслеживать передвижение сограждан в сопровождении талибов»,- передает телеканал CNN.

В источнике говорится, что военные и талибы заключили «тайную сделку». Так, гражданам США сообщали о точках сбора в окрестностях аэропорта, затем талибы проверяли документы и сопровождали их к пропускному пункту, где эвакуируемых ждали американские военные. «Секретные мероприятия» происходили по нескольку раз на дню, а точкой сбора часто использовалось здание МВД.

Ранее СМИ опубликовали видео, снятое в аэропорту афганской столицы, на территорию которого вошли талибы после ухода американских военных.

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