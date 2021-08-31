RT опубликовал видео, как талибы вошли в кабульский аэропорт после ухода американцев

СМИ опубликовали видео, снятое в аэропорту афганской столицы Кабула, на территорию которого вошли представители запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» после ухода американских военных.
На кадрах запечатлена американская техника, которую оставили американцы, в том числе военные вертолеты. В ночь на 31 августа из аэропорта вылетел последний самолет США.
По данным издания Al Jazeera, талибы объявили о полной независимости Афганистана после завершения 20-летнего присутствия американских военных в стране. Члены движения отпраздновали это событие выстрелами в воздух и запуском фейерверков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что принял решение не продлевать операцию по эвакуации людей с территории Афганистана, следуя рекомендации американских военных.
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