Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за «шантажа» и «манипуляции»

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31 августа 2021, 21:59

Владимир Зеленский и Дженнифер Гренхольм, фото: офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский газ «самый грязный в мире». Своим мнением он поделился в ходе встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм.

«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции»,- пояснил он.

Отмечается, что во время встречи Зеленский и Гренхольм обсудили актуальные вопросы энергетической безопасности Украины, обменялись мнениями относительно угроз «Северного потока – 2» для безопасности страны и энергетической безопасности в Европе, констатировали общность подходов Киева и Вашингтона относительно рисков, которые представляет этот проект.

Кроме того, представители обеих стран обсудили пути активизации сотрудничества в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям, а также в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использованию малых модульных реакторов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что прибывшая в Вашингтон делегация хочет узнать о планах США по урегулированию в Донбассе.

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