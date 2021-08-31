Арестович предложил отобрать бренд «русских» у РФ: «Назвал бы страну Русь-Украина»
31 августа 2021, 20:40
Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил изменить название страны. По его словам, нужно отобрать бренд «русских» у РФ.
«Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь – это мы…русы, русины…Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим»,- высказал он в интервью журналисту Роману Цимбалюку на YouTube.
Арестович считает, что Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на это наследие.
Ранее известная украинская писательница Лариса Ницой заявила, что ее страна находится на «высшей ступени развития».
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