Известная украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой заявила, что ее страна находится на «высшей ступени развития». По ее словам, Киев не будет спорить с Москвой на тему «происхождения борща».
«Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим, приглашали: "Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим"»,- высказала она.
Писательница добавила, что украинцы отличаются доверчивостью, поэтому никогда не ставят себя выше других. При этом Ницой считает свой народ «божьей и светлой нацией». Она призвала местных жителей отстаивать свои интересы и быть «зубастыми, как когда-то были их предки».
Ранее Ницойвыразила мнение, что Укране приходится опускаться до уровня остальных стран.
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