Писательница Ницой назвала украинцев «божьей и светлой нацией»

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30 августа 2021, 09:42 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Известная украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой заявила, что ее страна находится на «высшей ступени развития». По ее словам, Киев не будет спорить с Москвой на тему «происхождения борща».

«Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим, приглашали: "Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим"»,- высказала она.

Писательница добавила, что украинцы отличаются доверчивостью, поэтому никогда не ставят себя выше других. При этом Ницой считает свой народ «божьей и светлой нацией». Она призвала местных жителей отстаивать свои интересы и быть «зубастыми, как когда-то были их предки».

Ранее Ницой выразила мнение, что Укране приходится опускаться до уровня остальных стран.

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