Писательница Лариса Ницой заявила, что Украина вынуждена опускаться до уровня других стран и обществ

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27 августа 2021, 11:38 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой заявила, что украинцы - очень древняя нация, давно прошедшая высший этап духовного развития, но ей приходится опускаться до уровня остальных стран.

Ницой отметила, что Киев готов помогать другим странам отстаивать независимость и благополучие, несмотря на бедность. По ее словам, ожидать взаимности в таком случае не приходится.

«Пока другие государства пребывают на стадии двухлетнего малыша, кричащего: «Все мое и для меня», Украина уже достигла понимания необходимости делиться своим с другими, однако это воспринимается как слабость», - добавила писательница.

Она подчеркнула, что Украине приходится опускаться до уровня других стран и обществ, поскольку «с волками жить - по-волчьи выть».

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