Украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой заявила, что украинцы - очень древняя нация, давно прошедшая высший этап духовного развития, но ей приходится опускаться до уровня остальных стран.
Ницой отметила, что Киев готов помогать другим странам отстаивать независимость и благополучие, несмотря на бедность. По ее словам, ожидать взаимности в таком случае не приходится.
«Пока другие государства пребывают на стадии двухлетнего малыша, кричащего: «Все мое и для меня», Украина уже достигла понимания необходимости делиться своим с другими, однако это воспринимается как слабость», - добавила писательница.
Она подчеркнула, что Украине приходится опускаться до уровня других стран и обществ, поскольку «с волками жить - по-волчьи выть».
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