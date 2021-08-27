Вице-спикер Ефим Фикс назвал главным организатором водной блокады Крыма украинского чиновника Сенченко

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27 августа 2021, 09:28 Источник: РИА Новости

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал главным организатором водной блокады в республике бывшего врио заместителя главы администрации президента Украины Андрея Сенченко. По его словам, материалы, подтверждающие его причастность, направлены в СК РФ.

Фикс отметил, что Сенченко является «непосредственным исполнителем и самым главным действующим лицом». Он добавил, что чиновник в должности временно исполняющего обязанности замглавы администрации президента Украины в 2014 году заставил предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала, а затем реализовал этот замысел.

Вице-спикер уточнил, что рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного полуострову блокадами, собрала материалы о причастности и поддержке перекрытия канала целом рядом украинских политиков. В их состав вошли бывший президент Украины Петр Порошенко, лидеры запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, пояснил Фикс.

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