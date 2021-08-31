РИА Новости: появились кадры с «подвешенным» к вертолету талибов человеком

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31 августа 2021, 18:59

Blackhawk, фото: Sgt. 1st Class Whitney Hughes/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

СМИ опубликовали видео, на кадрах которого изображен человек, подвешенный к летающему в воздушном пространстве Афганистана американскому боевому вертолету Blackhawk.

В подписи к видеоролику говорится, что «ВВС Исламского эмирата (самоназвание запрещенного в РФ радикального движения «Талибан») пролетают над городом Кандагар и патрулируют город». Кадры впервые появились в Twitter-аккаунте Talib Times.

Мировые СМИ предположили, что талибы подвесили человека, сотрудничающего с США. Однако официального подтверждения данной информации нет.

«Талибы повесили человека, предположительно американского переводчика, на американском вертолете Blackhawk. Оставшиеся вертолеты США теперь будут использоваться в Афганистане подобным образом»,- написал в Twitter главред индийского телеканала Zee News Судхир Чаудхари.

Со словами коллеги согласилась американская телеведущая Лиз Уилер. Она отметила, что за случившееся несет ответственность президент США Джо Байден.

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