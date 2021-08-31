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В РФПИ заявили, что в Словакии использовали всю имеющуюся вакцину «Спутник V» из поставленной партии

, 12:49 Источник: ТАСС

В РФПИ заявили, что в Словакии использовали всю имеющуюся вакцину «Спутник V» из поставленной партии
вакцина "Спутник V", Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency

В Российском фонде прямых инвестиций во вторник, 31 августа, заявили, что Словакия использовала всю имеющуюся вакцину против коронавируса "Спутник V" из поставленной в начале 2021 года партии.

В РФПИ уточнили, что дополнительные поставки в рамках контракта не планируются. В фонде добавили, что против "Спутника V" на территории Словакии была организована информационная кампания, хотя эффективность и безопасность российской вакцины были подтверждены в рамках клинических исследований и использования в разных странах мира.

Ранее стало известно, что Словакия во вторник прекращает использование российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

 

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