Словакия во вторник прекращает использование вакцины «Спутник V»

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31 августа 2021, 11:10 Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Lev Vlasov/Keystone Press Agency

Словакия во вторник, 31 августа, прекращает использование российской вакциной против коронавируса нового типа "Спутник V". Об заявили сегодня утром в министерстве здравоохранения республики.

В ведомстве уточнили, что вторник – это последний день, когда жители Словакии, желающие привиться "Спутником V", могут получить вторую дозу российского препарата.

Напомним, использование вакцины, созданной в РФ, началось в Словакии 7 июня. Регистрация желающих привиться завершилась 30 июня.

Приобретение незарегистрированной в ЕС вакцины вызвало серьезный правительственный кризис и даже привело к отставке премьер-министра республики Матовича.

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