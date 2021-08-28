Аргентина произвела более пяти миллионов доз «Спутника V»

Представители аргентинской фармацевтической компании Richmond заявили, что к настоящему моменту произвели уже свыше 5 миллионов доз российской вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V".
Подчеркивается, что данный объем произведен с учетом партии, которая была выпущена в минувшую пятницу, 27 августа. В общей сложности изготовлено 1 179 625 доз первого компонента и 3 890 000 доз второго компонента.
Отметим, что российский препарат против COVID-19 "Спутник V", который был произведен на территории Аргентины, впервые поступил в обращение в стране в первую неделю августа, после того, как прошел одобрение качества со стороны центра Гамалеи.
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