Ученые из Петербурга доказали, что «Спутник V» защищает от тяжелой формы штамма «дельта»

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27 августа 2021, 11:17

вакцина, Фото: Patricio Murphy/globallookpress.com

Результаты независимого исследования, проведенного учеными из Санкт-Петербурга, подтверждают, что российская вакцина против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» способна эффективно противостоять штамму «дельта» и защищать от тяжелой формы заболевания. Соответствующий материал опубликован на сервере препринтов medRxiv.

В исследовании приняли участие около 14 тысяч пациентов с симптомами коронавируса и подтвержденным диагнозом. Они проходили обследование методом компьютерной томографии в медицинских центрах Санкт-Петербурга. За две недели были полностью вакцинированы 1 291 человек.

Результаты показали, что «Спутник V» на 81% снижает риск госпитализации и в 76% случаев предотвращает серьезное повреждение легких. Согласно расчетам, эффективность вакцины против любых симптомов COVID-19 составляет около 50%. Ученые не рассматривали случаи частичной иммунизации и не сравнивали действие различных препаратов. Они исходили из того, что подавляющее большинство привитых в Санкт-Петербурге - около 96% - получили «Спутник V».

«Мы смогли получить эти довольно уникальные данные, потому что никто в мире, кажется, не выполняет столько компьютерных томографий для пациентов с легкими заболеваниями, как Россия», - пояснил руководитель исследования эпидемиолог Антон Барчук.

По его словам, выявленные экспертами данные подтверждают, что одно из преимуществ вакцинации - уменьшение тяжести заболевания в случаях прорыва.

Ученые делали выводы на основе официальных данных органов здравоохранения России, согласно которым в июле и августе 2021 года 95% заболеваний COVID-19 в Санкт-Петербурге было связано с «более агрессивным штаммом "дельта"». Эта мутация вызвала в мире большинство так называемых «прорывных» случаев, когда вирус обходит защиту, созданную прививкой.

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