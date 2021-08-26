Вирусолог Аграновский заявил, что ситуация с коллективным иммунитетом напоминает ему старый анекдот

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26 августа 2021, 13:41 Источник: Лента.ру

медик, фото: pixabay.com

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал заявление врача и телеведущего Александра Мясникова о том, что коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции достичь не удастся.

Аграновский отметил, что все зависит от качественно проведенной массовой вакцинации. По его словам, эта ситуация напоминает ему старый анекдот.

«"Будут ли деньги при коммунизме? Ответ: "это у кого как". Теперь серьезно. Если будет проведена массовая вакцинация - будет коллективный иммунитет. Если нет - его не будет. Но будут индивидуально защищены вакцинированные. Будет и локальный иммунитет - в семье, на работе и т.д.», - пояснил вирусолог.

В пример он привел эпидемиологическую ситуацию в Израиле. Аграновский уточнил, что там и в других хорошо привитых странах есть коллективный иммунитет.

«… это иммунитет не к положительным тестам ПЦР, а к тяжелому течению болезни. Иными словами, у людей может выявляться вирус, но тяжелых течений мало и летальных исходов почти нет», - резюмировал эксперт.

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