Мясников заявил, что «коллективного иммунитета против коронавируса у нас не будет»

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26 августа 2021, 10:51

медик, фото: XinHua/ globallookpress.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коллективного иммунитета, который позволит остановить распространение новой коронавирусной инфекции, достичь не удастся.

Мясников пояснил, что в Европе и США началась четвертая волна, а в России еще не закончилась третья. По его словам, скорость распространения коронавируса в странах с высокой долей привитых граждан «практически не уменьшилась по сравнению с предыдущими волнами».

«Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет», - добавил врач.

При этом эксперт отметил, что индивидуальный иммунитет от вакцинации против COVID-19 работает достаточно надежно. Мясников уточнил, что процент смертности в странах с высоким показателем привитого населения очень низок.

Он напомнил, что коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Медик объяснил, что в таком случае вирус «вязнет» в подавляющей массе привитых людей и прекращает передаваться к незащищенным слоям населения.

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