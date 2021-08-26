Аргентинские ученые выяснили, что нейтрализующая сила антител растет через полгода после вакцинации «Спутником V»

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26 августа 2021, 09:38 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: Christian Thiele/ globallookpress.com

Аргентинские ученые выяснили, что защитные свойства вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» со временем только растут. Об этом сообщило министерство науки, технологий и инноваций этой латиноамериканской страны.

Специалисты проанализировали число антител и их способности нейтрализовать коронавирус и его варианты на 1800 образцах крови добровольцев, перенесших и не перенесших заболевание. Участвовавшие в исследовании люди прошли вакцинацию «Спутником V» 21, 42, 120 и 180 дней назад.

«Несмотря на то, что в мире существует обеспокоенность относительно того, что число антител, генерируемых после вакцинации, уменьшается со временем, сейчас, впервые, аргентинское исследование показывает увеличение их нейтрализующей силы против коронавируса в зависимости от времени получения вакцины»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что ученые подтвердили растущую эффективность антител через шесть месяцев после прививки «Спутником V».

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