Аргентинские ученые выяснили, что нейтрализующая сила антител растет через полгода после вакцинации «Спутником V»

Аргентинские ученые выяснили, что защитные свойства вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» со временем только растут. Об этом сообщило министерство науки, технологий и инноваций этой латиноамериканской страны.
Специалисты проанализировали число антител и их способности нейтрализовать коронавирус и его варианты на 1800 образцах крови добровольцев, перенесших и не перенесших заболевание. Участвовавшие в исследовании люди прошли вакцинацию «Спутником V» 21, 42, 120 и 180 дней назад.
«Несмотря на то, что в мире существует обеспокоенность относительно того, что число антител, генерируемых после вакцинации, уменьшается со временем, сейчас, впервые, аргентинское исследование показывает увеличение их нейтрализующей силы против коронавируса в зависимости от времени получения вакцины»,- пояснили в ведомстве.
Отмечается, что ученые подтвердили растущую эффективность антител через шесть месяцев после прививки «Спутником V».
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