60-летний колумбиец с психическим расстройством семь раз привился от коронавируса

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25 августа 2021, 22:23

вакцина, фото: pixabay.com

Министр здравоохранения города Кали (Колумбия) Миерланди Торрес сообщила, что один из местных жителей привился против новой коронавирусной инфекции семь раз. Сейчас выясняется, как этого допустили медики.

«Человека, который привился семь раз, уже опознали. Это человек старше 60 лет, по всей видимости, с психологическими проблемами», - пояснила она в эфире телеканала Noticias Caracol.

Торрес добавила, что частое введение вакцины никак не отразилось на общем состоянии мужчины, никаких опасных побочных эффектов выявлено не было. Известно, что он привился препаратами разных компаний, в том числе Sinovac, Astrazeneca, Pfizer и Janssen.

Теперь местных жителей просят заполнять специальный электронный бланк. Так, человек дает информированное согласие перед прививкой. Документ подписывают в пункте вакцинации.

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