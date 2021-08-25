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В Новой Зеландии людям ввели физраствор вместо вакцины от коронавируса в прививочном центре

, 10:57 Источник: РИА Новости

В Новой Зеландии людям ввели физраствор вместо вакцины от коронавируса в прививочном центре
pixabay.com

В Новой Зеландии людям ввели вместо вакцины от COVID-19 физраствор. По информации радио RNZ, инцидент произошел в прививочном центре района Хайбрук в Окленде.

Двенадцатого июля там выявили несколько оставшихся “лишних” флаконов с препаратом от коронавирусной инфекции. Ранее за день специалисты сделали 732 укола. После этого власти объявили о старте расследования.

Предполагается, что кто-то вместо вакцины получил соляной раствор, которым разводят препарат от коронавируса. Крис Хипкинс, являющийся ответственным за меры против COVID-19 в Новой Зеландии министром, признал ошибки при вакцинации, подчеркнув, что их никогда нельзя исключить. Речь идет о “человеческом факторе”.

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