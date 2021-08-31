Талибы заявили, что аэропорт Кабула скоро будет открыт для гражданской авиации

Представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил во вторник, 31 августа, что аэропорт Кабула, откуда ушли американские военные, скоро будет открыт для гражданской авиации.
Представитель талибов подчеркнул, что большая часть оборудования аэропорта повреждена, вследствие чего в настоящий момент проводятся работы по восстановлению.
Напомним, в ночь на вторник в Пентагоне сообщили о завершении вывода американских войск из Афганистана, а также об окончании миссии, которая длилась двадцать лет. Так, аэропорт Кабула полностью перешел под контроль членов движения "Талибан".
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