Талибы заявили, что аэропорт Кабула скоро будет открыт для гражданской авиации

Аргументы Недели → В мире 13+

31 августа 2021, 10:47 Источник: РИА "Новости"

аэропорт Кабула, U.S. Marines/Keystone Press Agency

Представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил во вторник, 31 августа, что аэропорт Кабула, откуда ушли американские военные, скоро будет открыт для гражданской авиации.

Представитель талибов подчеркнул, что большая часть оборудования аэропорта повреждена, вследствие чего в настоящий момент проводятся работы по восстановлению.

Напомним, в ночь на вторник в Пентагоне сообщили о завершении вывода американских войск из Афганистана, а также об окончании миссии, которая длилась двадцать лет. Так, аэропорт Кабула полностью перешел под контроль членов движения "Талибан".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости