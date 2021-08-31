Талибы заявили, что США потерпели поражение в Афганистане

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31 августа 2021, 08:26 Источник: РИА "Новости"

талибы, Hussain Ali/Keystone Press Agency

Представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил во вторник, 31 августа, что Соединенные Штаты Америки потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.

Забиулла Муджахид в рамках разговора с журналистами, однако подчеркнул, что талибы намерены установить хорошие отношения с властями США.

Ранее сегодня стало известно, что все американские военные к настоящему моменту покинули территорию Афганистана. Об этом сообщил в ходе брифинга в Пентагоне глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

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