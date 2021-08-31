Пушков высказался о возможных последствиях вывода военных США из Афганистана

США в настоящее время ступают в "афганский синдром". Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что главная черта "афганского синдрома" - "крах веры в военную мощь и эффективность действий США, при этом как в самой Америке, так и во всем мире.
Сенатор Алексей Пушков выразил мнение о последствиях вывода американских войск из Афганистана.
Политик написал пост в своем Twitter: "После ухода из Вьетнама в 1975 у США начался ... "вьетнамский синдром", глубоко поразивший американское общество. Сейчас США вступают в "афганский синдром". Его главная черта - крах веры в военную мощь и эффективность действий США. Причем как в самих США, так и во всем мире".
Джен Псаки сообщила, что Джозеф Байден разрешил американским военнослужащим в Афганистане мстить за убитых в Кабуле сослуживцев.
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