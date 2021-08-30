Ученые из ЮАР обнаружили новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации

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30 августа 2021, 14:55 Источник: Eyewitness

лаборатория, pixabay.com

Специалисты из Южно-Африканской Республики выявили новый штамм коронавирусной инфекции на территории страны. Согласно последней информации местных журналистов, он имеет повышенную степень мутации.

Штамм, которому дали название C.1.2, идентифицировали специалисты южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. Сотрудники Минздрава ЮАР к настоящему моменту предупредили ВОЗ о новом варианте COVID-19.

Ученые полагают, что новый вариант коронавируса может обладать более сильной агрессивностью при высокой устойчивости к вакцинам.

Есть данные о том, что штамм С.1.2 уже есть на территории Демократической Республики Конго, Маврикия, Китая, Новой Зеландии, Португалии, Швейцарии и Великобритании.

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