Ученые из ЮАР обнаружили новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации

Специалисты из Южно-Африканской Республики выявили новый штамм коронавирусной инфекции на территории страны. Согласно последней информации местных журналистов, он имеет повышенную степень мутации.
Штамм, которому дали название C.1.2, идентифицировали специалисты южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. Сотрудники Минздрава ЮАР к настоящему моменту предупредили ВОЗ о новом варианте COVID-19.
Ученые полагают, что новый вариант коронавируса может обладать более сильной агрессивностью при высокой устойчивости к вакцинам.
Есть данные о том, что штамм С.1.2 уже есть на территории Демократической Республики Конго, Маврикия, Китая, Новой Зеландии, Португалии, Швейцарии и Великобритании.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.