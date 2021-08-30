Сенатор Джабаров заявил, что ситуация в Афганистане может быть крупнейшей гуманитарной катастрофой века

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30 августа 2021, 14:25 Источник: ТАСС

сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в понедельник, что ситуация в Афганистане похожа на самую масштабную гуманитарную катастрофу XXI века.

Владимир Джабаров заявил, что ситуация на территории Афганистана в настоящий момент является очень тяжелой.

Сенатор напомнил, что Европа ранее уже столкнулась с потоком беженцев из Ливии, Ирака и Сирии, что привело к множеству проблем, которые до конца еще не решены. Джабаров допустил, что может произойти то же самое, но уже с афганцами.

Член Совфеда допустил, что беженцы устремятся в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан. Власти вышеуказанных стран не смогут принять большое количество людей, пристроить их и оказать помощь. "Поэтому эта катастрофа может быть очень серьезной", – заключил Владимир Джабаров.

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