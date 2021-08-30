Песков заявил, что говорить об изменении статуса движения «Талибан»* в РФ пока преждевременно

Аргументы Недели → Политика 13+

30 августа 2021, 13:23 Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в понедельник, 30 августа, что говорить об изменении статуса запрещенного в РФ движения "Талибан" пока преждевременно.

Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что необходимо посмотреть на первые шаги талибов, пришедших к власти в Афганистане.

Напомним, ранее сегодня спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Россия налаживает отношения с талибами – посольство страны в Кабуле активно работает.

*"Талибан" – запрещенное в России движение

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости