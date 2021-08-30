Директор Второго департамента Азии МИД Кабулов заявил, что РФ будет налаживать контакты с талибами*

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30 августа 2021, 11:31

Кабул, Saifurahman Safi/XinHua

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил в понедельник, что Россия налаживает отношения с запрещенным в стране движением "Талибан".

Уточняется, что посольство РФ в Кабуле в настоящий момент работает довольно активно. Замир Кабулов заметил, что России нужно поддерживать нормальные отношения с любой властью в Афганистане, несмотря на определенные озабоченности относительно соблюдения прав человека и дальнейшей военно-политической обстановки в стране.

По словам спецпредставителя президента Российской Федерации по Афганистану, Москва также надеется, что оставленное американцами в стране оружие не будет использоваться для новой гражданской войны.

*"Талибан" – запрещенное в России движение.

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