Джонсон назвал «Талибану»* условия для дипломатического признания со стороны Запада

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что дипломатическое признание запрещенной в РФ организации "Талибан" на Западе возможно, однако только в случае выполнения ряда условий.
Борис Джонсон подчеркнул, что если новый режим в Кабуле хочет политического признания со стороны Запада или желает разблокировки "ныне замороженных миллиардов", ему следует гарантировать безопасное перемещение людей, которые хотят покинуть афганскую территорию и уважать права женщин и девочек.
Кроме того, талибы не должны допустить, чтобы Афганистан вновь превратился в "инкубатор глобального терроризма".
*"Талибан" – запрещенное в России движение.
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