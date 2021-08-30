Джонсон назвал «Талибану»* условия для дипломатического признания со стороны Запада

Аргументы Недели → Политика 13+

30 августа 2021, 09:50 Источник: ТАСС

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Mark Thomas/Keystone Press Agency

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что дипломатическое признание запрещенной в РФ организации "Талибан" на Западе возможно, однако только в случае выполнения ряда условий.

Борис Джонсон подчеркнул, что если новый режим в Кабуле хочет политического признания со стороны Запада или желает разблокировки "ныне замороженных миллиардов", ему следует гарантировать безопасное перемещение людей, которые хотят покинуть афганскую территорию и уважать права женщин и девочек.

Кроме того, талибы не должны допустить, чтобы Афганистан вновь превратился в "инкубатор глобального терроризма".

*"Талибан" – запрещенное в России движение.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости