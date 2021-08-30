Посол РФ в Кабуле Жирнов заявил, что при эвакуации россиян из Афганистана понадобилась помощь талибов*

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30 августа 2021, 09:07

последствия взрыва в аэропорту Кабула, Saifurahman Safi/XinHua

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в рамках разговора с журналистами утром в понедельник, 30 августа, рассказал, как происходила эвакуация граждан Российской Федерации с территории Афганистана.

Дмитрий Жирнов уточнил, что речь идет о большой операции по вывозу граждан РФ. Речь идет о нескольких сотнях человек в условиях дезорганизации аэропорта Кабула. Посол в беседе с RT уточнил, что для избежания опасностей, россиян перевозили на автобусах непосредственно к трапам самолетов.

Жирнов подчеркнул, что российской стороне потребовалась помощь членов запрещенного в РФ движения "Талибан", в руках которых сейчас находится власть в Афганистане.

*"Талибан" – запрещенная в России организация.

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