Посол РФ в Кабуле Жирнов заявил, что при эвакуации россиян из Афганистана понадобилась помощь талибов*
30 августа 2021, 09:07
Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в рамках разговора с журналистами утром в понедельник, 30 августа, рассказал, как происходила эвакуация граждан Российской Федерации с территории Афганистана.
Дмитрий Жирнов уточнил, что речь идет о большой операции по вывозу граждан РФ. Речь идет о нескольких сотнях человек в условиях дезорганизации аэропорта Кабула. Посол в беседе с RT уточнил, что для избежания опасностей, россиян перевозили на автобусах непосредственно к трапам самолетов.
Жирнов подчеркнул, что российской стороне потребовалась помощь членов запрещенного в РФ движения "Талибан", в руках которых сейчас находится власть в Афганистане.
*"Талибан" – запрещенная в России организация.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.