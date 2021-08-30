WSJ: ЕС намерен запретить американцам въезд на свою территорию
30 августа 2021, 12:51Источник:
The Wall Street Journal
СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщили, что Европейский союз планирует запретить американцам въезд на территорию входящих в его состав стран без особой срочности.
Такое решение принято в связи с участившимися случаями заражения новой коронавирусной инфекцией в США в прошлом месяце. Отмечается, что к настоящему моменту средний уровень заражений в Штатах превысил показатели Евросоюза.
Кроме того, занимающая место председателя ЕС Словения предложила включить в «запретный» список не только США, но и пять других стран, откуда пока разрешены необязательные поездки.
США занимают первое место в мире по количеству заболевших коронавирусом и числу летальных исходов.
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