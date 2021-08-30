Коронавирус унёс уже более 4 с половиной миллионов жизней

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30 августа 2021, 12:04 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pixabay.com

По последним данным, Covid-19 унёс уже более 4 с половиной миллионов людских жизней (точная цифра – 4 500 672), и это только по официальной статистике.

Настоящее количество заражённых и умерших на самом деле неизвестно, так как не все страны ведут точный учёт заболевших. На сегодня в мире уже 216 миллионов и 370 776 больных. Недавний суточный прирост, согласно Яндекс-статистике, составил отметку в 384 028 человек. Новую волну пандемии по всей планете вызвал индийский штамм «дельта», который считается самым заразным и опасных из всех имеющихся. Если бы не «дельта», возможно мир бы уже праздновал полную и безоговорочную победу над коронавирусом.

На первом месте по числу заболевших по-прежнему стоят Соединённые Штаты. И именно в этой стране необходимые меры ограничений практически не соблюдаются простыми жителями. Там число заболевших доходит до отметки в 38 миллионов 760 363 человек. Индия (родина «дельта» штамма) занимает второе место по количеству заражённых. Общее количество больных в этой стране насчитывает 32 миллиона 695 030 человек, и это только по официальным сведениям. На деле эта страна давно может занимать самое первое место по антирекордам. Точной информации о заболевших, поступающей из Индии, доверять не стоит. Половина её провинций не ведёт должного учёта. Бразилия сохраняет третье место, и там число заболевших достигает отметки в 20 728 605. Между тем, вакцинация в большинстве стран мира идёт усиленными темпами. Медики призывают к вакцинации абсолютно всех граждан, полагая, что это хоть как-то сбавит темпы заражений в ближайшие месяцы.

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