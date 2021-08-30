Москва обсуждает с Лондоном возможное признание сертификатов о вакцинации

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30 августа 2021, 12:35 Источник: ТАСС

вакцинация, MOD Russia/via Globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщили в понедельник, 30 августа, что Москва в настоящий момент обсуждает с Лондоном возможное признание сертификатов о вакцинации против COVID-19.

Директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил сегодня, что Россия и Великобритания делятся мнениями о возможности взаимного признания сертификатов вакцинации. Подчеркивается, что Москва направила Лондону заявку относительно препарата "Спутник V".

"Эта тема обсуждается", – заключил Сергей Беляев.

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