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Замглавы МИД РФ Грушко заявил, что переговоры с ЕС о признании ковидных сертификатов идут «ни шатко ни валко»

, 22:52 Источник: Коммерсантъ

Замглавы МИД РФ Грушко заявил, что переговоры с ЕС о признании ковидных сертификатов идут «ни шатко ни валко»
турист, фото: pixabay.com

Замглавы МИД РФ Александр Грушко оценил переговоры между Москвой и странами Евросоюза о признании адекватности цифровых ковидных сертификатов. По его словам, российская сторона рассчитывает, что консультации приведут к искомому результату.

«Ни шатко ни валко идут переговоры с ЕС. Тем не менее мы рассчитываем на то, что проблема взаимопризнания будет урегулирована достаточно оперативно, если, конечно, не вмешается политика», - высказал он.

По его мнению, обе стороны должны быть заинтересованы в том, чтобы туристы не были обложены дополнительными обременениями при взаимных поездках, в частности, не были лишены возможности посещать музеи, выставки, театры, ходить в кафе. Несмотря на наличие ряда непростых технических моментов, у стран есть все шансы договориться, считает Грушко.

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