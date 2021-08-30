За сутки в Индии двенадцать детей скончались от неизвестной вирусной лихорадки

За минувшие сутки не менее 12 детей скончались от неизвестной вирусной лихорадки в индийском северном штате Уттар-Прадеш. Общее количество жертв эпидемии достигло к настоящему моменту 68 человек.
В органах здравоохранения Уттар-Прадеша отметили, что вышеуказанные данные являются приблизительными, поскольку сотрудники департамента здравоохранения не учитывают умерших от лихорадки в частных клиниках, а также тех, кто скончался дома, не обратившись за помощью к медикам.
Главными причинами возникновения и распространения заболевания врачи считают отсутствие гигиены и слишком быстрое размножение москитов-переносчиков лихорадки в заболоченных водоемах и реках.
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