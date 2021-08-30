Роспотребнадзор предупредил о появлении осенью в РФ комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила

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30 августа 2021, 10:42 Источник: Роспотребнадзор

комар, pixabay.com

В Роспотребнадзоре утром в понедельник, 30 августа, заявили, что в РФ грядущей осенью может наблюдаться большое количество комаров, которые являются переносчиками лихорадки Западного Нила.

Высокая численность комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила в России может наблюдаться осенью из-за обилия осадков и теплой погоды.

В Роспотребнадзоре порекомендовали для предупреждения заражения носить закрытую защитную одежду при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов, наносить на кожу или одежду репелленты, не допускать скопления воды в контейнерах, а также защищать дома от проникновения комаров.

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