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Жительница Испании скончалась от лихорадки Западного Нила

, 22:28 Источник: EFE

Жительница Испании скончалась от лихорадки Западного Нила
скорая помощь в Испании, Carlos Castro/Keystone Press Agency

В Испании скончалась женщина, которая ранее заразилась лихорадкой Западного Нила. В этом году, согласно последней информации, это первый случай летального исхода от вышеуказанного заболевания.

Согласно последним данным, погибшей женщине было 73 года, она проживала в испанской провинции Севилья. Известно, что она страдала хроническими заболеваниями. 

Отметим, что в 2021 году на территории Испании были зарегистрированы три случая заражения лихорадкой Западного Нила – все они произошли в Андалусии. В прошлом году в стране выявили несколько десятков случаев заболевания, несколько человек впоследствии скончались от менингоэнцефалита.

Напомним, что вирус, о котором идет речь, переносят комары рода кулекс.

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