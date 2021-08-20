Жительница Испании скончалась от лихорадки Западного Нила

В Испании скончалась женщина, которая ранее заразилась лихорадкой Западного Нила. В этом году, согласно последней информации, это первый случай летального исхода от вышеуказанного заболевания.
Согласно последним данным, погибшей женщине было 73 года, она проживала в испанской провинции Севилья. Известно, что она страдала хроническими заболеваниями.
Отметим, что в 2021 году на территории Испании были зарегистрированы три случая заражения лихорадкой Западного Нила – все они произошли в Андалусии. В прошлом году в стране выявили несколько десятков случаев заболевания, несколько человек впоследствии скончались от менингоэнцефалита.
Напомним, что вирус, о котором идет речь, переносят комары рода кулекс.
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