В Гвинее началась эпидемия опасной лихорадки

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14 февраля 2021, 23:52 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

С сегодняшнего дня Минздрав Гвинеи официально объявил о начале новой эпидемии. Речь идёт вовсе не о коронавирусе, а о геморрагической лихорадке Эбола. Эта болезнь уже появлялась в пределах африканских стран в 2015 году, и за всю эпидемию унесла более 10000 жизней.

Сейчас же в Гвинее снова начинает распространяться данная лихорадка. Она забрала уже 4 жизни. Впервые с 2016 году были зафиксированы сразу несколько смертей от Эболы. Очаг находится в префектуре Нзерекоре в субпрефектуре Гуэке. Премьер-министр страны уже заявил о том, что правительство озабочено сложившейся ситуацией. Власти рекомендовали изолировать немедленно тех, у кого наблюдаются подозрения на присутствие болезни.

Напомним, что Эбола – это острая вирусная инфекция, проявляющаяся в форме сильной лихорадки, озноба, высокой температура и массированного кровотечения. Из-за вспышки болезни в Гвинее был задействована координационная комиссия по реагированию на заболевание. В Гуэке уже скоро откроется специальный центр по взаимодействию с заражёнными Эболой. Учитывая ослабление африканской системы здравоохранения от коронавируса, старая лихорадка может спокойно превратиться в настоящее бедствие, как демографическое, так и экономическое. В Гвинее не слишком хороший уровень жизни, и эта страна по праву причисляется к бедным государствам Земли.