Посол Украины в Вашингтоне Маркарова рассказала о графике Зеленского в США

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30 августа 2021, 08:57

Владимир Зеленский, фото:Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Владимир Зеленский будет в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября. В американской столице украинский лидер встретится с хозяином Белого дома Джо Байденом.

Маркарова отметила, что представители обеих стран вышли на «финишную прямую» подготовки «очень насыщенного» визита Зеленского в США. По ее словам, после переговоров с Байденом украинский президент посетит Калифорнию.

«Из уже запланированного в Вашингтоне – встреча президентов Украины и США в Белом доме… встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров. Кроме того, запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона», - уточнила дипломат.

В Вашингтоне президенты обсудят политические, экономические и вопросы безопасности.

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