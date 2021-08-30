Встречу Байдена с Зеленским вновь перенесли

Встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне вновь перенесли – на сей раз с 31 августа на 1 сентября, заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
Согласно последней информации, с такой просьбой обратился Белый дом, поскольку 31 августа должен завершиться вывод американских военных с афганской территории.
Михаил Подоляк подчеркнул, что непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане требует от американской стороны полной фокусировки на этой теме. Он также заметил, что Киеву будет удобнее проводить встречу в день, когда именно Украина будет главным "ньюсмейкером американской повестки".
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