Глава МИД Украины ожидает, что поездка Зеленского в США выведет отношения Киева и Вашингтона на новый уровень

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27 августа 2021, 22:56 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Украинский Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что поездка президента страны Владимира Зеленского в Вашингтон выведет отношения между Украиной и США на новый уровень.

Ранее Кулеба заявил, что встреча Зеленского и Байдена запланирована на 31 августа. Дипломат уточнил, что состоится также беседа "с глазу на глаз". Политики, по словам главы украинского МИД, намерены обсудить три блока вопросов: политические, экономические и темы, касающиеся сферы безопасности.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что к настоящему моменту ряд документов между Украиной и США готов к подписанию, в частности, о сотрудничестве в сферах безопасности, обороны и торговли.

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