Зеленский заявил, что Украина выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море

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27 августа 2021, 15:29 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Stefanie Loos/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 августа, после совместной встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши заявил, что Киев выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море.

Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент вокруг Украины "нарастают военные угрозы", в частности, по словам политика, критическим является уровень угрозы с севера, где Белоруссия используется в качестве "дополнительного плацдарма агрессивных действий".

Другими постоянными источниками угроз для Украины, как утверждает Зеленский, являются российские войска в Приднестровском регионе Молдовы и Абхазии.

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