Зеленский заявил, что Украина выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 августа, после совместной встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши заявил, что Киев выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море.
Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент вокруг Украины "нарастают военные угрозы", в частности, по словам политика, критическим является уровень угрозы с севера, где Белоруссия используется в качестве "дополнительного плацдарма агрессивных действий".
Другими постоянными источниками угроз для Украины, как утверждает Зеленский, являются российские войска в Приднестровском регионе Молдовы и Абхазии.
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