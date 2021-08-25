Бывший президент Украины Ющенко рассказал, как его «шокировала» канцлер ФРГ Меркель на саммите

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25 августа 2021, 07:43 Источник: РИА Новости

Виктор Ющенко, фото: Farit Gubaev/Global Look Press

Виктор Ющенко, ранее занимавший президентское кресло на Украине, рассказал, что его “шокировала” позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вступлению страны в Североатлантический альянс. Речь идет о саммите в Бухаресте в 2008 году.

На том мероприятии входящие в военно-политический блок страны подтвердили право Украины и Грузии присоединиться к НАТО. В начале лета текущего года это право поддержали вновь, но лидеры организации не стали озвучивать сроки, когда указанные страны смогут присоединиться к альянсу.

Ющенко рассматривал саммит 2008 года как что-то “близкое” к измене. На то время он руководил Украиной. По его словам, он был “шокирован” позицией по данному вопросу Меркель и тогдашнего французского лидера Николя Саркози.

Ющенко подчеркнул, что собравшиеся 7-8 президентов направились к канцлеру ФРГ, Саркози отказался от общения. С Меркель разговор был коротким. “Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО”,- сказал Ющенко. Однако в НАТО удалось попасть Испании, в то время как присоединение к альянсу одобряли только 17% жителей этой страны. “Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы”,- добавил Ющенко.

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