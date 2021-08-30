В США более миллиона человек остались без электричества из-за урагана «Ида»

Более одного миллиона жилых домов и предприятий к настоящему моменту остались без электричества в южном американском штате Луизиана. Это произошло из-за обрушившегося на регион урагана "Ида".
По состоянию на 07.06 по московскому времени, электроэнергии не было в 1 000 809 домохозяйствах Луизианы. Более 40 тысяч человек остались без электричества в соседнем штате Миссисипи.
Напомним, в минувшее воскресенье на побережье Луизианы обрушился ураган, которому присвоена вторая из пяти возможных категорий. Скорость ветра в эпицентре превышает 165 километров в час. Из-за непогоды был полностью обесточен крупный город Новый Орлеан.
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