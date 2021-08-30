Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана «Ида», есть погибший

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30 августа 2021, 07:35 Источник: РИА Новости

ураган, фото: pixabay.com

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана «Ида». Ему присвоена вторая категория из пяти возможных, скорость ветра превышает 165 километров в час.

«… Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Луизиана и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к операциям по восстановлению, проводимыми властями штата и местными властями в районах, пострадавших от урагана "Ида", который начался 26 августа 2021 и продолжается»,- сообщили в пресс-службе Белого дома.

Федеральная помощь включает программы поддержки населения в восстановлении после бедствия, в том числе предоставление грантов на временное жилье и ремонт дома.

По данным местных властей, в результате обрушившейся стихии Новый Орлеан оказался полностью обесточен. Также известно об одном погибшем, его придавило упавшее дерево.

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