Бывший украинский дипломат Чалый перечислил условия для «возвращения» Крыма

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30 августа 2021, 07:59 Источник: РИА Новости

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый оценил шансы киевской власти «вернуть» Крым в состав страны. По его словам, существуют два сценария развития событий.

Первую стратегию по «возвращению» Крыма в состав Украины Чалый назвал «Карфаген должен быть разрушен». Бывший дипломат считает, что западные страны постепенно отказываются от нее из-за «безрезультативности». Он добавил, что этот план мог бы привести к «развалу» России и сыграть на руку Киеву.

«Сегодня очевидно, что эта стратегия подошла к своему логическому концу, она перестраивается, по двум причинам: Запад оказался неспособен, а Россия оказалась более устойчивой»,- отметил чиновник.

Чалый предположил, что Киев не может договориться по Крыму из-за принципиальной позиции России по этому вопросу. Экс-замминистра не исключает что ситуацию могут изменить «успехи» Украины. В качестве второго способа «возвращения» полуострова чиновник предложил создать настолько «успешное государство», чтобы все регионы России захотели присоединиться к стране.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале «обратного отсчета времени до освобождения Крыма».

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