Количество жертв пандемии коронавируса в мире превысило 4,5 миллиона человек

Количество жертв коронавируса нового типа в мире к настоящему моменту превысило отметку в 4,5 миллиона человек. Соответствующую информацию предоставил сегодня университет Джонса Хопкинса.
По состоянию на 03.05 понедельника по московскому времени, количество летальных исходов из-за COVID-19 на планете достигло 4 500 135. Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 216,3 миллиона.
Максимальное количество смертей среди пациентов с коронавирусом нового типа выявлено на территории США – более 637 тысяч.
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