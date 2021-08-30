Количество жертв пандемии коронавируса в мире превысило 4,5 миллиона человек

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30 августа 2021, 07:48 Источник: Университет Джонса Хопкинса

врачи в защитных костюмах, Jdidi wassim/Keystone Press Agency

Количество жертв коронавируса нового типа в мире к настоящему моменту превысило отметку в 4,5 миллиона человек. Соответствующую информацию предоставил сегодня университет Джонса Хопкинса.

По состоянию на 03.05 понедельника по московскому времени, количество летальных исходов из-за COVID-19 на планете достигло 4 500 135. Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 216,3 миллиона.

Максимальное количество смертей среди пациентов с коронавирусом нового типа выявлено на территории США – более 637 тысяч.

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