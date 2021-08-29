В России выявили 19 286 новых случаев заражения COVID-19
29 августа 2021, 12:38
Оперативный штаб по борьбе с инфекций сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 6 882 827 человек. Темп прироста по стране сохраняется на уровне 0,28%.
«За последние сутки в России выявлено 19 286 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 804 человека», - пояснили в ведомстве в воскресенье, 29 августа.
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 1444, Санкт-Петербурге – 1318, Московской области – 914, Свердловской области – 523 и Ростовской области – 485.
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