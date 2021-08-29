Телеканал Ariana News сообщил, что ракетный удар США в Кабуле унес жизни шестерых, включая четырех детей

Совершенный американцами ракетный удар в афганской столице унес жизни четырех детей. Всего в результате атаки погибли шесть человек. Этой информацией поделился телеканал Ariana News, который ссылается на очевидцев.
От удара еще 4 человека получили травмы. Очевидцы рассказали, что американцы ликвидировали две машины и уничтожили часть дома.
Ранее сообщалось, что США совершили удар в афганской столице, задействовав беспилотный летательный аппарат. Данная информация поступила от агентства Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников. Отмечалось, что американцы ударили по транспорту с “несколькими смертниками”, которые должны были прибыть в аэропорт в столице Афганистана.
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