Портал Sohu: военные США получили «неожиданное» сообщение от флота России во время его учений в Беринговом проливе

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29 августа 2021, 14:12 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль, MOD Russia / globallookpress.com

Военные Соединенных Штатов получили «неожиданное» сообщение от российского флота в ходе его учений в Беринговом проливе. Об этом говорится в материале, появившемся в китайском сегменте интернета.

Сайт Sohu пишет, что некоторое время назад Москва направила десятки кораблей и самолетов к «дверям» США, организовав маневры в Беринговом проливе. Портал констатирует, что такого большого количества судов потенциального противника не находилось около американских территориальных вод с момента завершения холодной войны.

Отмечается, что в ходе учений военные Штатов получили от флота РФ «неожиданное» сообщение.



«Не нервничайте, это просто свободная навигация», — привели его содержание авторы Sohu.

Необычность данного послания состоит в том, что похожим образом военно-морские силы США сами комментируют свои действия вблизи границ других государств, поясняется в пересказанной «ПолитРоссией» публикации китайского ресурса.

Как сообщалось ранее в воскресенье, американское издание Military Watch спрогнозировало, что комплексы С-500 у Москвы могут приобрести «потенциальные противники США и НАТО».

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