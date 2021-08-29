Military Watch: системы С-500 у России могут закупить «потенциальные противники США и НАТО»

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29 августа 2021, 11:57 Источник: «ПолитРоссия»

Учения сил ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

Зенитные ракетные комплексы С-500 у Российской Федерации могут закупить «потенциальные противники США и НАТО». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Некоторое время назад стало известно о планах Москвы вывести системы С-500, способные перехватывать гиперзвуковые и космические цели, на мировой рынок. Это должно произойти к 2030 году.

Military Watch пишет, что комплексы могут приобрести «потенциальные противники США и НАТО». К такому шагу данные страны способно подтолкнуть то, что Соединенные Штаты разрабатывают космические самолеты и целую линейку разнообразного гиперзвукового вооружения, отмечает издание.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации Military Watch в качестве потенциальных покупателей С-500 названы, в частности, КНР, Алжир, Вьетнам и Иран.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Sohu допустил, что в случае нападения Японии на Курильские острова может вспыхнуть Третья мировая война.

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