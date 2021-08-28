Общественник из ДНР Муратов: у Украины всего два пути — воссоединение с Россией или полномасштабная война с ней

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28 августа 2021, 20:46 Источник: «ПолитНавигатор»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

У Украины всего два пути — воссоединение с Российской Федерацией или полномасштабная война с ней. Соответствующую точку зрения озвучил общественник из самопровозглашенной ДНР Алексей Муратов, который является одним из лидеров движения «Донецкая республика».

По словам Муратова, Украина должна для своего спасения «войти в состав Большой России». Только при данном условии бывшая советская республика вернет свой суверенитет, который она потеряла тридцать лет назад при участии «западных кураторов», отметил общественник.

Он полагает, что в противном случае Западу удастся развязать полномасштабную войну между Киевом и Москвой.

«Сегодня для украинцев война кажется иллюзорной, но завтра она станет реальной. К ней долго готовились страны коллективного Запада, оккупировавшие “незалежную”»,- заявил Алексей Муратов.

Как сообщалось ранее в субботу, сайт Strategic Culture указал на то, что армия РФ возьмет Киев за двое суток, если возникнет такая необходимость.

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