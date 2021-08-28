Портал Strategic Culture: в случае необходимости армия России возьмет столицу Украины за двое суток

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28 августа 2021, 20:26 Источник: «ПолитРоссия»

Российские танки, MOD Russia / globallookpress.com

В случае необходимости Вооруженные силы Российской Федерации возьмут Киев за двое суток. На это указывается в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Сайт Strategic Culture пишет, что страны Североатлантического альянса, «по крайней мере, США и, вероятно, Германия», не хотят вступления Украины в НАТО. Как отмечается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации портала, стратеги западного блока осознают, что любые реальные военные и финансовые инвестиции в бывшую советскую республику могут быть безвозвратно потеряны в течение сорока восьми часов, которые потребуются армии РФ для взятия Киева в случае такой необходимости.

Это не значит, что Москва рассматривает подобный вариант, оговаривает Strategic Culture. Между тем ресурс констатирует, что сама возможность данного сценария является достаточно веской причиной для отказа Украине в получении членства в НАТО.

Ранее сегодня сообщалось, что заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов выложил фотографии с последствиями ответного удара военных непризнанной республики по расположению 25-й бригады украинской армии под Донецком.

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