Игорь Стрелков: Россия получит «миллионные» волны беженцев в случае экспансии «Талибана» в Среднюю Азию

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28 августа 2021, 19:48

Боевики в Афганистане, STR / globallookpress.com

В случае экспансии движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Среднюю Азию Россия получит «миллионные» волны беженцев. Соответствующий прогноз озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны непризнанной ДНР.

Выступивший в эфире YouTube-канала «РОЙ ТВ» Стрелков назвал очень большой вероятность того, что Афганистан, в котором победили талибы, «в ближайшее время начнет исторгать из себя большие группы вооруженных до зубов джихадистов».

Экс-министр полагает, что боевики могут «забрать» Таджикистан и Узбекистан, где «фактически полностью отсутствует» армия. В случае экспансии талибов в Среднюю Азию РФ получит «миллионные» волны беженцев, предрек Игорь Стрелков.

Ранее в субботу сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Гордон высказал точку зрения, согласно которой США «подложили жирную свинью России», позволив «Талибану» взять власть в Афганистане.

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