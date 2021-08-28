Игорь Стрелков: Россия получит «миллионные» волны беженцев в случае экспансии «Талибана» в Среднюю Азию

В случае экспансии движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Среднюю Азию Россия получит «миллионные» волны беженцев. Соответствующий прогноз озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны непризнанной ДНР.
Выступивший в эфире YouTube-канала «РОЙ ТВ» Стрелков назвал очень большой вероятность того, что Афганистан, в котором победили талибы, «в ближайшее время начнет исторгать из себя большие группы вооруженных до зубов джихадистов».
Экс-министр полагает, что боевики могут «забрать» Таджикистан и Узбекистан, где «фактически полностью отсутствует» армия. В случае экспансии талибов в Среднюю Азию РФ получит «миллионные» волны беженцев, предрек Игорь Стрелков.
Ранее в субботу сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Гордон высказал точку зрения, согласно которой США «подложили жирную свинью России», позволив «Талибану» взять власть в Афганистане.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости